В Германии, Голландии и других европейских странах наблюдается нашествие токсичных для человека гусениц дубовых походных шелкопрядов. Волоски на их теле могут вызвать аллергическую реакцию или раздражение кожи, сообщает BBC.

Небывалому размножению гусениц в Европе способствовала теплая зима и весна. К концу июля эти гусеницы превратятся в бабочек, безобидных для человека. В бельгийском городе Лувен местным пожарным пришлось уничтожить гнездо этих ядовитых гусениц перед началом рок-концерта.

Особенно нашествие гусениц ощущается в немецком городе - Руре. Здесь закрыли некоторые школы и парки, чтобы дать специалистам уничтожить гнезда гусениц в дубовых деревьях. Гусеницы, длиной в 2-3 сантиметра, по вечерам продвигаются длинной вереницей к верхушке дерева, что может нанести растению ощутимый вред, так как они предпочитают питаться свежими листьями. У каждой подросшей гусеницы насчитывается до 700 тысяч ворсинок, которые, выпадая, могут довольно далеко разноситься ветром.

Парк Фреденбаумпарк в Дортмунде также закрыли для посетителей на три недели, когда выяснилось, что гусеницы захватили не менее 500 деревьев. Менеджер парка Франк Дарч заявил, что по сравнению с прошлым годом нашествие гусениц носит гораздо более масштабный характер. Команды в костюмах химзащиты поднимаются к вершине дерева и уничтожают гнезда гусениц при помощи паяльных ламп или пылесосов.

В Нидерландах также отмечается резкое по сравнению с прошлым годом увеличение числа этих гусениц. Гусеницы также оккупировали практически весь Люксембург. Местные власти предупреждают жителей быть осторожными. Гусеницы дубовых походных шелкопрядов также распростирались на Корсике и в некоторых частях Англии, в том числе и в одном из районов Лондона. Нашествию подверглись также отдельные регионы Испании.

Есть и другие виды походных гусениц, предпочитающие листья средиземноморской сосны. Волоски этих гусениц могут распространяться по ветру, а так как они токсичны для людей, то контакт с волосинками может привести к чесотке, раздражению глаз, кашлю и аллергической реакции. Прикасаться к гнездам этих гусениц опасно для жизни. Гусеницы также опасны для собак. У этих личинок есть природные враги, среди которых паразиты, а также некоторые виды жуков. Птицы, за редким исключением, предпочитают держаться от походных шелкопрядов подальше.

Сайты муниципалитетов в Германии предлагают следующие советы: тщательно стирать и мыть одежду и другие предметы, которые оказались в контакте с ворсинками гусениц; принять душ и тщательно вымыться, включая волосы; если у вас возникло раздражение кожи или же стало трудно дышать, обращайтесь за медицинской помощью; если волоски гусениц видны на вашем теле, от них можно избавиться при помощи клейкой ленты.

В соцсетях пользователи выражают свое беспокойство возникшей ситуацией. Так, в немецком Мюнстере 6 человек вынуждены были сделать операцию на глазах, чтобы удалить гусеничные волосы из роговицы.

Гусеницы собираются в большие клубки и гнездятся среди дубовой коры. Фото: twitter.com/Gurdur

Кто-то даже иронично приветствует новых личиночных повелителей Европы.

Фото: twitter.com/gsoh31

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