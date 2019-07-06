Нацполиция задержала группу лиц, которые наладили в Украине работу запрещенных онлайн-казино. В числе задержанных были иностранцы, сообщает пресс-служба НПУ.

Оперативниками было установлено место нахождения транзитного сервера, с которого осуществлялось администрирование трех онлайн-казино. Площадки этих игорных заведений размещались на территории стран Европейского Союза. В Украине казино работало под видом легального распространения государственных лотерей одного из операторов лотерейного рынка.

Сообщается, что в состав преступной группы входили граждане Украины и одной из европейских стран. Иностранцы обеспечивали непрерывную работу серверного оборудования за пределами Украины.

Сотрудники Департамента защиты экономики Нацполиции и прокуратуры Черкасской области 4 и 5 июля провели санкционированные обыски на территории Хмельницкой и Киевской областей (по месту жительства фигурантов, в игорных заведениях и помещениях со спецоборудованием).

По результатам обысков прекращена деятельность 5 игорных заведений, замаскированных под распространителей государственных лотерей. Также остановлена работа транзитного сервера, с которого осуществлялось администрирование трех онлайн-казино. Помимо этого, у правонарушителей изъяты 255 единиц компьютерного и серверного оборудования, а также деньги, полученные от незаконной деятельности.

Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 170 до 680 тыс. грн.

Фото: НПУ

Напомним, что в деле онлайн-казино Azino 777 появились фигуранты-украинцы.

Также после статьи "Страны" о подпольном казино в элитном доме в центре Киева полиция открыла дело.