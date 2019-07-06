Президент Украины Владимир Зеленский дал таможенникам и пограничникам срок в один месяц, чтобы "исправиться" в вопросе борьбы с контрабандой. Об этом передает "Интерфакс-Украина".

"Хочу обратиться к правоохранительным органам, всем таможенникам и всем чиновникам: я считаю, что у вас у всех правда есть шанс исправиться, точно есть такая возможность. Страна точно будет другой. Мы точно понимаем, что нам сейчас нужен один месяц. То есть я хочу всех предупредить, что ощущение, что у нас только новенький Баканов (и.о. главы СБУ Иван Баканов – Ред.), а больше никакие правоохранительные органы мы не контролируем, - это ощущение пройдет после выборов в Верховную Раду. Мы никому ничего не оставим", - сообщил глава государства.

Зеленский отметил, что "у нас будет своя прокуратура, нормальные отношения с Нацполицией".

"Поверьте мне, мы на это настроены, мы к этому готовы, поэтому я вас всем предлагаю начать работать как нормальные люди. Не говорить о маленьких зарплатах, не жаловаться, есть такое время, когда можно стать всем действительно без пафосных слов патриотами, просто стать профессионалами и просто работать", - добавил он.

Президент указал, что если кого-то не устраивать зарплаты, то им лучше увольняться сейчас и искать другую работу.

"Как-то нам говорили, что будет доллар по 45 при Зеленском, будет хаос в стране, будет война. Но, как видите, ничего не произошло. И без вас тоже сможем. Если хотите работать – давайте вместе, не хотите – увольняйтесь. Потому что когда у нас будет прокуратура, а все понимают, что будет после выборов в Верховную Раду, и когда у нас будет большинство, и все это уже видят и понимают, что оно будет, то будет поздно", - заявил он.

Напомним, что Зеленский прогулялся по Львову в компании Садового и вооруженных охранников.

Также Зеленский назначит губернатором Ивано-Франковской области менеджера Ахметова.