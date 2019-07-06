Вице-премьер Украины Владимир Кистион считает провокацией обвинения в свой адрес в хищении государственных средств и обращается руководству СБУ с просьбой провести служебное расследование. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Вчера в СМИ появилась информация об обвинении одного из вице-премьеров в хищении государственных средств. Журналисты отдельных изданий вспоминают мою фамилию, поэтому вынужден реагировать. Это не что иное, как мне кажется, как политический заказ, в который вовлечены еще назначенные бывшим президентом Петром Порошенко кадры Службы безопасности Украины. Потому что никаких производств в отношении меня не проводилось !!!", - написал Кистион.

По его мнению, целью этого является намерение убрать его из предвыборного поля, "учитывая высокие шансы пройти в новый парламент". "Не нравится моим оппонентам из старой команды БПП. Заказной характер этой провокации доказывает и то, что в социальных сетях новости о несколько странной ситуации распространяются через паблик под грифом «Реклама», а на подогреве работает целая армия ботов", - отметил вице-премьер .

"Я веду открытую и прозрачную предвыборную кампанию и рассчитывал на толерантность моих политических оппонентов", -заявил Кистион, подчеркнув, что его оппоненты "прибегли к самому простому, но самому аморальному методу – черному пиару и запугиванию членов моей семьи". "Учитывая это, обращаюсь к руководству СБУ с просьбой провести служебное расследование по этой ситуации и сделать необходимые кадровые выводы", - заявил Кистион.

Фото: facebook.com/volodymyr.kistion

Отметим, что Кистион зарегистрирован кандидатом в народные депутаты по одномандатному избирательному округу №11 (Винница).

Как сообщала "Страна", СБУ сообщила о разоблачении преступной схемы вице-премьера, а потом удалила пост.

Спецслужба заявила, что чиновник Кабмина лоббировал назначение на должности руководителей коммунальных предприятий доверенных лиц. Они, злоупотребляя своим служебным положением, действуя по предварительному сговору с частными предпринимателями, которые также были связаны с вице-премьером, присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах во время выполнения ремонтно-строительных работ на территории области.