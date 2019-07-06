Кража произошла еще перед выходными, но заявление хозяйка известного цветочного салона с бульвара Леси Украинки подала только вчера.

С ее слов продавщица ее салона, специализирующегося на флористике и оформлении свадеб, воспользовавшись тем что у нее был доступ к сейфу, выкрала оттуда более 30 тысяч гривен и сбежала. Об этом нам стало известно из собственных источников в полиции.

Хозяйка обнаружила кражу в пятницу и сразу же написала заявление на проворовавшуюся сотрудницу, которая больше на работе не появлялась.

Сейчас полиция в рамках досудебного расследования по статье 185 УК Украины - Кража, пытается установить местонахождение беглой продавщицы, вынесшей кассу. За совершение указанного преступления 24-летней уроженице одного из сел Черкасщины грозит до 3 лет тюрьмы.

Напомним, что лжесотрудники безопасности банка украли с карты киевлянки 20 тысяч гривен.

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