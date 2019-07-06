Погода в Украине в воскресенье, 7 июля, будет в целом теплой, но не везде. Жителям некоторых областей следует подготовиться к дождям, хотя купальским традициям ничего не помешает. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Так, кратковременные дожди с грозами на Купала ожидаются в западных и северных областях Украины. Ближе к вечеру дождь может идти и в центральных регионах. На остальной территории будет без осадков. Температура воздуха будет колебаться в пределах +24 ... +28 градусов.

"При грозах возможны ливни и шквалы, осторожно! Тем более, что в выходные многие будут на природе, на открытом воздухе", – пишет Диденко.

Ближайшей ночью любители прыжки через костры, пускание венков по прудах, реках и озерах и других купальских забав могут делать это спокойно - дождя ночью не будет.

В Киеве в воскресенье, 7 июля, вероятен кратковременный дождь с грозой. Столбик термометра поднимется до отметок +25 ... +27 градусов тепла.

"7 июля ночью веночки девушки будут пускать при ясном месяце и светлых звездочках, будет сухо", – отметила Диденко.

"Отдыхайте телом и душой - такое хорошее лето", резюмирует синоптик.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", 6 июля в Украине объявили штормовое предупреждение в шести областях.

Напомним, спасатели и синоптики предупреждают украинцев о резком ухудшении погоды в ночь на субботу.