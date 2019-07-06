Патрульная полиция Киева опубликовала столицы с количеством выявленных водителей с признаками алкогольного опьянения. Об этом передает пресс-служба НПУ.

Сообщается, что за полгода столичные патрульные составили 6083 протоколов на пьяных водителей. Чаще всего инспекторы выявляют водителей с признаками опьянения по пятницам, в период с 23 до 2:00 ночи.

Отмечается, что за 6 месяцев текущего года патрульные привлекли к административной ответственности почти 1500 водителей за управление транспортными средствами, будучи лишенным такого права судом, в том числе и через управление в состоянии опьянения.

Фото: НПУ

Ранее "Страна" сообщала, что на стеклянный мост в центре Киева ранним утром попытался въехать пьяный водитель. Фото.

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