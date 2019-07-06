Глава Минздрава Ульяна Супрун рассказала о пользе поцелуев, Всемирный день которых празднуют 6 июля во всем мире. В этот неофициальный праздник Супрун объяснила, чем же поцелуи так полезны для организма человека. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Так, по словам Супрун, людям нужно знать несколько фактов о поцелуях:

Поцелуи вызывают выброс нейромедиаторов, связанных с удовольствием, так называемых "нейромедиаторов счастья" - окситоцина, дофамина и серотонина. Благодаря им улучшается настроение, появляется чувство эйфории и счастья.

Поцелуи принимают участие в образовании избирательных привязанностей и укрепляют иммунитет. Есть исследования, которые указывают, что именно из-за окситоцина укрепляются отношения и возникает крепкая привязанность между партнерами.

Поцелуи помогают снять стресс и облегчить тревожность. Они влияют на физиологические процессы, связанные с управлением стрессом и ослабляют его, уменьшая уровень кортизола.

Поцелуи содействуют уменьшению головной боли, снижению артериального давления, уменьшению проявления аллергических реакций и даже похудению. Однако достоверного доказательства этому нет из-за "низкого качества доказательств и небольшой выборки в исследованиях".

Во время поцелуев люди обмениваются слюной, через которую могут передаваться различные болезни. Среди них - простуда, грипп, мононуклеоз, герпетическая инфекция, менингококковая болезнь и кариес. Чтобы уменьшить риски передачи инфекций - избегайте поцелуев, когда вы или другой человек болеете, целуйтесь со своим постоянным партнером, поддерживайте гигиену полости рта и вовремя вакцинируйтесь, - подытожила глава Минздрава.

Как сообщала "Страна", ранее Супрун напомнила о пользе для здоровья слова "Спасибо".

Также глава Минздрава рассказала, как безопасно купаться и загорать. И раскрыла украинкам секрет борьбы с целлюлитом.