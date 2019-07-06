Полиция Киевской области начала розыск лиц, причастных к убийству 66-летней Антонины Шпир, которая много лет работала гардеробщицей в Верховной Раде. Об этом сообщает Нацполиция региона.

Отметим, что тело женщины с признаками насильственной смерти нашли на кукурузном поле между поселками Вильне и Юровка, что на Макаровщине.

Напомним, что 1 июля об исчезновении пенсионерки обратился в Киево-Святошинского отдела полиции с заявлением ее сын. Накануне женщина поехала на дачу в соседний район и пропала.

Поиски продолжались двое суток. По предварительным данным смерть Шпир наступила в результате механической асфиксии - удушения.

Для установления окончательных причин смерти тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Прощание с убитой прошло 5 июля в Вишневом. Шпир похоронили рядом с родными.