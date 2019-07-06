В Киевской области в подросток подстрелил своего одногодку из пневматической винтовки. ЧП произошло в Барышевском районе, передает Нацполиция региона.

Сообщается, что полицейские прибыли в больницу по вызову, где узнали, что 13-летний парень прострелил ногу двоюродному брату. Как выяснилось 14-летний подросток в отсутствие своего дяди взял у него в одной из комнат пневматическую винтовку и решил развлечься.

Парень начал стрелять по столбику, который стоял на улице возле дома, однако промахнулся и случайно попал в ногу своего брата. Последний живет по соседству и просто прогуливался мимо. Подростка срочно доставили в больницу, где оказали медпомощь.

Потерпевший от претензий отказался. Но сотрудники ювенальной превенции задали ряд вопросов дяде стрелка.

Фото: Нацполиция

Напомним, что появилось видео, как полуголый мужчина открыл стрельбу на Бессарабке в Киеве.

Также в Киеве иностранцы открыли стрельбу в кафе.