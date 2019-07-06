Компания Kinolife Distribution, которая занимается организацией фестивалей короткометражных фильмов и дистрибьюцией фильмов, заявила, что больше не будет работать с украинским кино. Такое заявление озвучил руководитель компании Илья Свидлер на своей странице в Facebok.

"Представители кинотеатров Украины (90% кинотеатров), в том числе наши партнеры, убедили нас больше не работать с украинским кино. Мы выслушали и приняли точку зрения наших партнеров-кинотеатров и их коллег по цеху. Компания Kinolife Distribution больше не будет выпускать украинское кино. Спасибо за фидбэк, кинотеатры, спасибо за работающие законы, Министерство культуры Украины и Государственное агентство Украины по вопросам кино", - написал он.

При этом Свидлер поблагодарил кинотеатры, которые поверили в украинском кино.

Фото: facebook.com/isvidler?__tn

В комментариях под постом руководитель Kinolife Distribution объяснил свою позицию. Он отметил, что украинские кинотеатры готовы показывать "блокбастеры" украинского производства. В то же время, по его словам, украинские кинотеатры готовы показывать "любое качественное независимое короткометражное кино, но не украинское".

Илья Свидлер допустил, что компания продолжит показывать украинское кино при двух условиях: когда заработают законы по украинскому кино (квоты, штрафы), а также будет поддержка и продвижение украинского кино со стороны государства.

Фото: facebook.com/isvidler

Как сообщала "Страна", украинская киберполиция закрыла онлайн-кинотеатр Kinogo и еще 3 сайта с бесплатным кино.

Напомним, продюсера и директора из НОТУ назначили замглавы Госкино.

Отметим, что в Украине передали в суд первое дело за скрытую запись фильма в кинотеатре.