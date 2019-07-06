Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм вышел во 2-й раунд юниорского Уимблдонского турнира, который начался в субботу, 6 июля в Великобритании. Об этом передает "Укринформ".

В первом матче 17-летний Эрик обыграл швейцарского ровесника Леандро Риеди - 6:3, 3:6, 6:3. Всего теннисный матч продлился 1 час 32 минуты.

Всего Украину на Уимблдоне представляют четверо юниоров. Илья Белобородько в первом круге встретится с американцем Элиотом Спиццирри, Любовь Костенко - с американкой Эбигейл Форбс а Дарья Снигур - с 11-й сеяной латвийкой Камиллой Бартони.

Фото: Эрик Ваншельбойм

Напомним, что вторая украинская теннисистка вышла в третий раунд Уимблдонского турнира.

Также украинские теннисистки узнали соперниц по первому кругу в Уимблдоне.