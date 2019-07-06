В Норвегии экс-министра кабинета министров Свейна Людвигсена приговорили к пяти годам тюрьмы за сексуальное насилие над тремя просителями убежища, передает ВВС.

Сообщается, что 72-летний Людвигсен был признан виновным в злоупотреблении своей должностью губернатора региона и использовании уязвимого положения трех молодых мужчин.

Жертвы, которым сейчас 25, 26 и 34 года, сообщили суду, что впервые встретились с Людвигсеном, когда он был губернатором, и он предложил им жилье и работу в обмен на сексуальные услуги. Мужчины рассказали, что всё происходило в загородном доме Людвигсена, в гостиничных номерах и в его офисе.

Одному из пострадавших в то время было всего 17 лет, в то время как у другого было "легкое умственное расстройство".

Во время суда Людвигсен признался, что занимался сексом с одним из мужчин, но сказал, что это было по обоюдному согласию. Однако отрицал, что занимался сексом с двумя другими мужчинами.

Также бывший чиновник обязан возместить ущерб мужчинам на общую сумму 743 000 норвежских крон (87 000 долларов).

Фото: Euromag.ru

Напомним, что министр здравоохранения Норвегии разрешила пить, курить и есть столько мяса, сколько хочется.

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