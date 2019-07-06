В пятницу вечером, 5 июля, в Лос-Анджелесе произошло сильное землетрясение. Оно застало ведущих новостей американского канала KCAL9 в прямом эфире. Они были вынуждены прервать выпуск и спрятаться под стол.

"Мы чувствуем очень сильные толчки. Думаю, нам стоит спрятаться под стол", - отметила ведущая в прямом эфире.

Сообщается, что землетрясение магнитудой 7,1 балла, которое потрясло Южную Калифорнию, было снято на камеру в 8 часов вечера в вечернем шоу.

Фото: Скриншот CBS Los Angeles/Youtube

Как сообщала "Страна", в Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,2 балла по шкале Рихтера.

Напомним, 4 июля Калифорнию сотрясло мощное землетрясение. Его очаг залегал на глубине 8,7 км. За первым толчком последовала серия афтершоков, магнитуда самого сильного из них – 4,5.