Тренер Жозе Моуринью может в ближайшее время начать работать в Китае. Об этом пишет The Telegraph.

Самый богатый человек Китая Хуэй Ка Ян, который создал китайскую Суперлигу, недавно встречался с Моуринью. Сообщается, что Хуэй Ка Ян, помимо прочего, является владельцем крупнейшей в Азии компании Evergrande Group.

По данным журналистов, предприниматель предложит португальцу должность главного тренера Гуанчжоу Эвергранд. Также Хуэй хочет, чтобы Моуринью также выступал его советником по развитию футбола в стране и возможно возглавил сборную Поднебесной.

Ранее Моуринью высказывал готовность вернуться к тренерской работе летом 2019 и говорил о желании работать с развивающимся проектом.

Напомним, Реалу не интересно возвращение Моуринью.

Также мы писали, что стало известно, за сколько миллионов Манчестер Юнайтед откупился от Жозе Моуринью.