Новый глава Таможенной службы Максим Нефедов сообщил, что государство получило достаточное финансирование от партнеров на разработку системы электронной таможни в течение года. Об этом сообщает "РБК-Украина".

"Я убежден, что за год система будет работать. Нам понадобился примерно год для того, чтобы разработать и запустить систему государственных закупок ProZorro. Примерно такие же сроки, немножко быстрее, пошли на создание "ProZorro. Продажи" - системы, через которую идет приватизация, распределение лицензий и т. д. И мне кажется, что такие сроки достаточно реальные для развертывания электронной таможни", - заявил глава Гостаможни.

Как сообщала "Страна", 5 июля Кабмин назначил главой Государственной Таможенной службы Максима Нефедова.

Ранее "Страна" писала о том, что в Кабмине отчитались о зарплате министра-хипстера и будущего главы таможни.

Также мы сообщали, что Нефедов анонсировал сокращение числа таможен примерно в пять раз.