Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ не стал по просьбе России исключать из резолюции по Восточной Украине и Крыму слова о деоккупации полуострова. Об этом пишет РБК-Украина.

Так, в тексте документа содержится утверждение о том, что необходимо "обеспечить деоккупацию автономной республики Крым и города Севастополя, вывести Вооруженные силы РФ с украинской территории и урегулировать конфликт на основе полного выполнения минских договоренностей".

Против этой формулировки протест выразила РФ. По словам главы российской делегации Петра Толстого, данная она указывает на "крайне сомнительные и противоречивые утверждения".

Комитета ПА ОБСЕ не стал исключать эти слова. Кроме необходимости деоккупировать Крым, в тексте содержится призыв прекратить боевые действия на Донбассе, осуществить полный отвод крупнокалиберного вооружения и прекратить применение противопехотных мин.

Напомним, ПАСЕ не стала требовать от России убраться из Крыма и Донбасса.

Также мы писали, что Евросоюз обеспокоен ситуацией в Черном море и подтвердил политику непризнания Крыма частью России.