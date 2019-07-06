Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым председателем Закарпатской ОГА бизнесмена из Мукачево и основателя кондитерского дома Игоря Бондаренко. Об этом говорится в указе №492 от 5 июля на сайте президента.

"Назначить Бондаренко Игоря Самойловича председателем Закарпатской областной государственной администрации", - говорится в тексте указа. Другим указом - №491 - Президент освободил Ивана Дурана от временного исполнения обязанностей председателя Закарпатской областной государственной администрации.

Напомним, 6 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ужгород, чтобы представить нового руководителя области. "Я хочу сейчас назначить и поздравить нового председателя Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко", - отметил Зеленский. Также он выдал назначенному чиновнику удостоверение.

Игорь Бондаренко родился в Евпатории и занимается кондитерским делом с 14 лет. Сперва он помогал своему дяде, который работал на Комбинате питания кондитером. Затем, после военной службы, переехав в Мукачево, в 1998 году открыл первую в городе кофейню. Сейчас он владелец сети из 7 кофеен в Мукачево и Ужгороде, еще в несколько кофеен региона поставляет кондитерские изделия на продажу, а это более 80 наименований деликатесов.

Судя по декларации бизнесмена, его кондитерские, которые оформлены на жену, приносят неплохой доход - порядка миллиона гривен в год. В собственности предпринимателя - три квартиры в Мукачево и земельный участок более 2000 кв. м., у жены участок 1400 кв. метров и еще одна квартира в Мукачево.

Игорь Бондаренко. Фото: pmg.ua

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