В субботу, 6 июля, Шестой апелляционный административный суд отказал в удовлетворении иска "Партии пенсионеров Украины", которая требовала признать неправомерной регистрацию ЦИК Михаила Саакашвили кандидатом на предстоящих парламентских выборах. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Суд решил: в удовлетворении административного иска Партии пенсионеров Украины к Центральной избирательной комиссии (третье лицо – партия Михаила Саакашвили "Рух новых сил") о признании противоправным и отмене постановления (о регистрации Саакашвили - ИФ) … отказать полностью", - заявил председательствующий судья

Партия пенсионеров Украины также должна оплатить судебный сбор за подачу административного иска - 1921 грн. Решение суда вступает в силу после окончания срока на апелляционное обжалование.

Отметим, что требование Партии пенсионеров базировалось на том, что Саакашвили беспрерывно не проживал в Украине в течение 5 лет как ее гражданин, что является требованием к кандидату в депутаты.

Напомним, 29 июня во исполнение решения Верховного суда ЦИК зарегистрировала кандидатов в народные депутаты по списку партии "Рух новых сил Михаила Саакашвили".

Также мы писали, что 27 июня Верховный суд принял решение о закрытии производства о прекращении гражданства Украины Саакашвили.