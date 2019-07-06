В субботу, 6 июля, во время представления нового губернатора Львовской области мэр города Андрей Садовой заявил, что организаторы "мусорной блокады" в 2016 году не наказаны. Глава Офиса президента Андрей Богдан отметил, что высказывание является заявлением о совершении преступления. Об этом пишет "Интерфакс-Украина"

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что хотел бы начала реального расследования и чтобы "нелюди", которые подожгли Грибовичский полигон, делали блокаду, были наказаны".

"Я уже озвучивал, что бывший президент Украины Петр Порошенко предлагал мне лично подписать соглашение. В соответствии с ним блокаду должны были снять, если бы фракция "Самопомич" в парламенте занимала иную позицию. У меня даже есть копия этого документа. Я на этот сговор не пошел принципиально", - сказал он.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский предложил Садовому озвучить фамилии организаторов "мусорной блокады". Мэр Львова в ответ заявил, что готов работать со следствием. А горсовет, если соответствующие дела будут открыты, предоставит всю необходимую информацию.

Глава АП Богдан после этого сказал, что все заявления, которые озвучил Садовый, можно считать заявлением о преступлении.

"Это экологическая безопасность государства, экологическая безопасность целого города, санитарная безопасность граждан. Такое заявление о преступлении нужно внести в ЕРДР, и думаю, что Служба безопасности может и должна эффективно расследовать, кто давал команду, кому, как выполняли, как блокировали, какие были задействованы подразделения, и соответствующие должностные лица", - заявил Богдан.

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