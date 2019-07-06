В субботу, 6 июля, Владимир Зеленский находился с визитом во Львове. На странице президента в Facebook появились несколько фото сегодняшней прогулки по городу. На них он в компании главы Офиса президента Андрея Богдана, новоназченного главу ОГА Маркияна Мальского и мэра Львова Андрея Садового. "Хоть и недолго, но чудесно прогулялись по городу Льва. Спасибо, львовяне".

Владимир Зеленский сделал несколько селфи с жителями Львова. На некоторых снимках видно, что его сопровождают охранники, из-под одежды которых видно оружие.

Фото: facebook.com/zelenskiy95

Напомним, согласно данным ЦИК, Львовская область - единственная область в Украине, где победил на тот момент действующий президент Петр Порошенко.

Как сообщала "Страна", исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов также находится во Львове вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сегодня он представил нового руководителя СБУ во Львовской области.

Ранее мы писали, что сегодня Зеленский также побывает с однодневной рабочей поездкой в Закарпатской области.