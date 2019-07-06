Легендарный боксер, экс-чемпион мира, Майк Тайсон прилетел в Киев по приглашению ТМ Parimatch и провел встречу с журналистами 6 июля. Об этом сообщает X Sport.

Встреча прошла сегодня, в 09:00. Во время разговора Майк Тайсон назвал украинского боксера Василия Ломаченко "невероятным боксером". "Ломаченко – лучший боец в мире", - сказал почетный гость и отметил, что пока с ним не знаком, о чем сожалеет.

Также Тайсон ответил, что не может прогнозировать перспективы другого украинского боксера Александр Усика в тяжелом весе. По его словам, в этой категории первым является Деонтей Уайлдер.

В честь дня рождения Тайсона, который он отмечал 30 июня, боксеру подарили булаву, которая является точной копией булавы Богдана Хмельницкого.

Фото: news.liga.net

По дороге в Киев в самолете, в котором бизнес-классом летел Тайсон, к нему выстроилась очередь из желающих сделать фото на память. Пользователи соцсетей делятся снимками.

"В самолёте сидел настоящий Майк Тайсон. Он летел бизнесом, поэтому зашёл в самолёт первым. И все-все люди потом шли и видели настоящего Тайсона. Они все улыбались так, будто встретили очень дорогого друга. Майк Тайсон наполнил самолёт теплом и любовью. Через 2 минуты в бизнес-класс выстроилась очередь с включёнными камерами. Сегодня Тайсон обнялся как минимум с сотней незнакомых ему людей, и поднял им всем по паре десятков лайков.

Стюардесса так улыбалась, будто она влюбилась впервые. В общем, Майк Тайсон где-то по Крещатику гуляет сейчас. Или по мосту со стёклами. Узнаваемость у него 100% - не было человека, который его не заметил", - написала Анастасия Жукова, летевшая на борту.

Напомним, Леннокс Льюис готов дать реванш Майку Тайсону за 100 млн долларов.

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