Рэпер Алексей Потапенко (Потап), который женился на Насте Каменских в конце мая, заинтриговал своих подписчиков в Instagram романтическим фото, на котором обнимает и целует брюнетку в красном комбинезоне.

Фото в соцсети музыкант подписал "Miss u babe " (Скучаю по тебе, малышка) и отметил на нем Настю Каменских. При этом снимок был сделан с такого ракурса, что многие подписчики сразу не узнали Настю и начали сомневаться, что на снимке именно она.

Потап и Настя. Фото: instagram.com/realpotap

В комментариях пользователи сравнили Настю с прямыми подобранными волосами с актрисой Евой Лонгорией, женой солиста "Время и Стекло" Анной Андрийчук-Завгородней и бывшей женой Потапа - Ириной Горовой.

В конце концов, пользователи признали, что на снимке действительно Настя Каменских. В таком образе певица появилась на одном из эфиров популярного шоу "Х-фактор".

Ранее "Страна" писала о том, что Потап отшутился на вопросы о беременности Каменских.

Также мы сообщали, что Потап показал, как плавает в бассейне без Насти, но рядом с надувной желтой уткой.