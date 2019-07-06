Maruv опубликовала откровенные фото с наклейками на груди
Украинская певица Maruv (настоящее имя - Анна Корсунь) снялась в откровенной фотосессии без белья для которой пришлось прятать под наклейками соски на груди. Пользователи комментируют новый эпатажный образ артистки в коже и латексе. Фото и видео Maruv опубликовала в своем Instagram Stories.
В фотосессии певица позирует в латексных костюмах, боди-сеточках и трико. При этом латексные трико не скрывают ее грудь.
Фото: instagram.com/maruvofficial
Как сообщала "Страна", Maruv в новом горячем клипе станцевала на пилоне в стрипах.
Ранее мы писали, что Maruv опубликовала отпускное видео из Дубая.
Напомним, певица Maruv потерпела неудачу, пытаясь разобраться с авиакомпанией МАУ после кражи вещей из ее багажа.
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