За первые пять дней июля в Украине подешевел сжиженный газ СПБТ. Об этом пишут "Украинские Новости".

Так, по данным компании UPECO, 1-5 июля розничные цены на автогаз снизились на 0,3% - с 13,21 до 13,17 гривен за литр.

С начала 2019 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились на 1,05% с 13,31 гривен/литр. А самая высокая цена на него была зафиксирована 31 октября 2018 года – 16,31 гривен/литр.

Розничные цены на сжиженный газ СПБТ 1-5 июля, гривен/литр:

Скриншот: ukranews.com

Напомним, в мае Россия заблокировала транзит автогаза в Украину от крупнейшего казахстанского поставщика.

Также мы писали о том, почему в Украине весной цены на бензин и автогаз снова били рекорды, а дизель почти не дорожал.