Вчера Владимир Зеленский представил нового губернатора Донецкой области. Им стал выходец из региона - уроженец Макеевки Павел Кириленко.

Этот молодой человек в Украине как политик совершенно неизвестен. Ему 33 года, и раньше он работал военным прокурором на Закарпатье. И для его возраста - это серьезный карьерный рост.

Главный факт его биографии озвучил вчера сам президент: брат нового губернатора работает в структурах "ДНР".

Это с одной стороны дало пищу для упреков со стороны лагеря Порошенко.

С другой - Зеленский ставит на регион человека, который будет олицетворять "примиренческие" планы новой администрации. Раньше руководить областью ставили сплошь "варягов" (исключением был только Сергей Тарута, которого, впрочем, назначили еще до прихода к власти Порошенко).

Представляя Кириленко, президент даже перешел на русский язык. Заявив, что на Донбассе русскоязычных никто не ущемляет (что впрочем совсем не так, а уже с 16 июля будет еще хуже - вступит в силу закон о тотальной украинизации).

Будет ли новый губернатор говорить с дончанами на одном языке - покажет время. "Страна" узнала, что известно о Павле Кириленко.

Биография губернатора

33-летний Кириленко работает в органах прокуратуры с 2008 года - то есть сразу после окончания вуза. Учился он в харьковской юракадемии Ярослава Мудрого. Родом - из Макеевки Донецкой области, которая сейчас под властью "ДНР".

С тех пор Кириенко работал в прокуратуре Донецкой области, в Крыму и Генеральной прокуратуре.

Его первая е-декларация появляется в 2016 году - и охватывает год предыдущий. В ней он значится как прокурор отдела в генпрокуратуре.

Прописан он тогда был в крымской Алуште. Интересно, что в этой декларации указано, что "место фактического проживания совпадает с местом регистрации".

То есть получается, в 2015 году - после аннексии - Павел Кириленко проживал в Крыму. Или же просто указал крымский адрес, возможно, не имея официальной регистрации в Украине. Что более вероятно: иначе как бы он мог работать в генпрокуратуре? Ниже в декларации будет обозначена аренда квартиры в столице.

Уже в 2016 году место фактического проживания Павла Кириленко меняется на Львов. А место работы - на военную прокуратуру западного региона. То есть из Киева молодой прокурор уезжает. И через год становится начальником следственного управления.

22 сентября 2017 генпрокурор Юрий Луценко назначил будущего губернатора военным прокурором Ужгородского гарнизона.

У Павла Кириленко двое детей, Александр и Агния (родилась в прошлом году), а также супруга Алла.

Павел Кириленко с сыном Александром. Фото Facebook

Чем владеет Павел Кириленко

Семья Кириленко владеет 90-метровой квартирой и гаражом в Горловке, которая неподконтрольна Украине. Это имущество записано на жену бывшего прокурора.

В 2015 году Павел Кириленко арендовал за 6500 гривень в месяц однушку в Киеве на Оболони.

На тот момент он владел бюджетным седаном Volkswagen СС, а жил практически на одну зарплату (не считая 10 тысяч гривень соцпомощи, полученных его женой, видимо по линии переселенцев). Задекларировал молодой прокурор также 200 тысяч гривень накоплений.

В декларации за 2017 год в собственности у супруги Кириленко Аллы появляется земельный участок в Горловке, которого не было в предыдущих декларациях. Видимо, его просто не вносили раньше - право собственности на эту землю записано 2013-м годом.

Сам же прокурор переселяется из однушки на Оболони в большую трешку в Ужгороде, за которую платит 11 тысяч в месяц. Параллельно ему выдают ведомственную комнату во Львове, на следующий год это уже целая квартира.

В том же 2017 году Кириленко пересаживается и на более престижные "колеса". Он приобретает двухлетний седан BMW 528, который покупает менее, чем за 400 тысяч гривень.

Цена выглядит сильно заниженной. На украинском рынке даже сейчас модели 2015 года выпуска стоят в районе 23-27 тысяч долларов - а это вдвое дороже того, что потратил на "бэху" прокурор Кириленко, когда эта машина была к тому же вдвое моложе.

Скриншот сайта объявлений autoria.ua

В остальном ситуация с имуществом будущего губернатора не меняется и на следующий год. Разве что размер накоплений становится в районе 300 тысяч гривень.

То есть - в целом для прокурора доходы довольно скромные.

Семья в "ДНР"

Одним из важных пунктов биографии Павла Кириленко является семья, которая продолжает жить в Макеевке - то есть, в границах "ДНР".

Когда Зеленский только заявил о намерении поставить военного прокурора губернатором Донетчины, оппоненты президента напомнили, что старший брат Кириленко - Евгений - находится в списках "Миротворца".

Внешне он действительно похож на Павла.

В Украине Евгению Кириленко приписывают службу в военном формировании "Оплот", которым командовал убитый "глава ДНР" Александр Захарченко.

Также на неподконтрольной территории проживают и родители губернатора.

Правда, Зеленский, представляя Павла Кириленко, сказал, что они считают себя украинцами. А с братом бывший прокурор давно перестал общаться, заверил президент.

"Я видел много информации по поводу того, что брат Паши работает в "ДНР", служит и так далее… Мы все понимаем, что там живут такие же украинцы, как и мы. Естественно, у Паши там семья, там родители его и там брат. Родители там живут, это их земля, они считают себя украинцами, они никуда не хотят переезжать. Я понимаю, Паша предлагал родителям переехать, однако это их выбор. С братом человек не разговаривает, по политически разногласиям. Сам Паша покинул ту территорию, находится в Украине, работает в Украине с первых дней оккупации наших территорий… Так что он такой же украинец, как и мы. Я прошу не делить людей на своих и чужих, которые живут сегодня на временно оккупированной территории, они такие же украинцы", - сказал глава государства.

История семьи губернатора интересно подсвечивает ту часть конфликта на Донбассе, которую стараются не упоминать в украинском официозе.

Война в регионе прошла прежде всего по украинским семьям. И в этом смысле налицо именно гражданский конфликт: когда один брат служит в "ДНР", а другой - представляет интересы Киева на Донбассе.

Рамки сугубо гражданского конфликта, кстати, сам того не ведая, очертил экс-начальник Генштаба Виктор Муженко. В недавно опубликованных мемуарах он заявил, что российская армия впервые вмешалась в войну, обстреляв ВСУ под Зеленопольем в начале июля 2014 года.

А физически РФ вошла на украинскую территорию уже во время Иловайска - то есть уже в августе, утверждает Муженко.

Напомним, что АТО и.о. президента Александр Турчинов объявил 14 апреля. То есть, если верить бывшему главе Генштаба, три месяца война в Украине шла без прямого участия российской армии. А значит была чисто гражданским конфликтом. Пусть и получавшим некую поддержку извне.

Впрочем, этим характеризуются абсолютно все гражданские войны, которые обычно не происходят в вакууме, а активно направляются международными игроками.

В этом контексте новый губернатор - живое подтверждение непопулярным сегодня тезисам. Но тот ли смысл вложил в назначение Кириленко президент?

Попытка понравиться Донбассу

В целом, представляя губернатора, Владимир Зеленский часто повторял мысль о том, что в "ДНР" и "ЛНР" живут "такие же украинцы". Это с одной стороны правильно (хотя бы с точки зрения прав этих людей), с другой - непонятно с кем полемизировал президент.

Объяснение видится только одно - во власти сформировалось устойчивое отношение к жителям Донбасса, как к людям второго сорта. Иначе зачем бы Зеленский стал столько раз повторять одну и ту же мантру на заседании чиновников, управляющих регионом?

На представлении Кириленко было заметно: Зеленский хочет показать, что он меняет парадигму отношения к жителям Донбасса. Так, он поручил новому губернатору заняться выплатой пенсий (видимо, на непоконтрольных территориях, что, однако, невозможно без решения првительства) и облегчением прохождения досмотра на КПВВ.

Также президент попытался потроллить сторонников идеи, что на Донбассе ущемляют русский язык - и перешел на русский.

В обшем вел он себя как привычный Владимир Зеленский - на словах за все хорошее, а на деле - почти без изменений продолжающий политику Петра Порошенко. Как по украинизации, которую никто и не думал отменять, так и по войне: обстрелы за последнее время только усиливаются.

Впрочем, сами дончане призывы относиться к ним, "как к обычным людям" и вообще заигрывать - воспринимают скептически.

"Пять лет людей с донецкой и луганской пропиской пинали, обложили блокпостами, социальными капканами, справками, запретами, теперь на шестой год, вдруг

случайные люди победившие на выборах, одевшись в костюмы и придя в телевизор говорят - надо с "ними разговаривать!"

Теперь то, за что нас пугали подвалами и сроками, входит в норму и это называется "разговаривать".

Как-то мне рассказывали историю, как присланные начальники в Донецкую область, не скрывая своего пренебрежения , оскорбляли всех и вся, называя людьми второго сорта , а теперь это называется с Донбассом надо разговаривать.

Не, н...я не получится!

Когда хотя бы раз вы "разговорщики" сидящие в телевизорах, попробуете пройти блокпосты и те внутренние унижения почувствовать, уже и не говорю про звуки обстрелов и гибель людей, не говорю про 14-15 годы, когда растерянность и страх жил в каждом из нас - тогда может поймете.

Эти люди сами без вашей разговорной помощи смогли устроится в этой жизни, с войной и той жопой, которой вы нагрдили страну и разговаривать уже никто не хочет. Вообще", - пишет в Facebook донецкий журналист Дмитрий Шишкин, живущий в Киеве.