Президент Украины Владимир Зеленский планирует во время встречи с президентом США Дональдом Трампом обсудить строительство газопровода "Северный поток-2". Об этом пишет "Укринформ".

"Вопрос строительства Северного потока-2 решен уже давно, очень давно. И не надо спекулировать этой темой так, как спекулируют вопросом возвращения России в ПАСЕ, что это при нас случилось. Нас никто не спрашивает. Я думаю, что ни госпожа Меркель, ни господин Макрона не будут влиять на продолжение строительства Северного потока. На них влияет локальный бизнес, и они с этим ничего сделать не могут. Поэтому единственное решение этого вопроса - у меня будет встреча в Соединенных Штатах с президентом США. Это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в пользу Украины ", - сказал Зеленский.

Он также заявил, что обсудит вопрос строительства "Северного потока - 2" в сентябре во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.

Напомним, Зеленский заявил, что позиции Берлина и Киева по "Северному потоку-2" диаметрально противоположны.

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