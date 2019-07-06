Венгрия откажется блокировать интеграцию Украины в НАТО в случае принятия поправок в законы об образовании и о языке. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Если речь об образовании - чтобы венгры, живущие в Украине, имели стопроцентную возможность учиться на родном языке до момента, пока "образовательный закон" не приняли. Поэтому мы как минимум ожидаем поправки в закон, который восстановит права венгров, которые у них были. По "языковому закону" - то он практически "убивает" шансы использовать венгерского языка в госуправлении, культуре, медиа. Таким образом поправка, которая позволит венграм использовать свой родной язык в этих областях, нас полностью удовлетворит", - сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Министр отметил, что Венгрия связывает новые надежды с президентом Владимиром Зеленским. "Хочу вам откровенно сказать, мы видим нового президента Украины как новую надежду. Мы чувствовали, что бывший президент Украины Петр Порошенко проводит антивенгерскую политику. Я не знаю, было ли это специально, или по иным причинам произошло... Но без сомнений - итогом всех его решений стала четкая политика против Венгрии", - сказал он.

Напомним, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который приняла Верховная Рада, содержит рекомендации Венецианской комиссии относительно учета интересов нацменьшинств в соответствии с международными обязательствами Украины. Как известно, Венгрия блокирует встречи в рамках сотрудничества Украины с ЕС и НАТО из-за закона об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017 года.

Как сообщала "Страна", глава МИД Венгрии раскритиковал закон о тотальной украинизации и возлагает надежды на президента Владимира Зеленского.

Напомним, Венгрия вложит около 7,5 миллионов евро в "культурную экспансию" на Закарпатье.

Ранее Венгрия заявила, что будет блокировать сближение Украины с НАТО, пока ситуация с языками не изменится.