С сайта и Facebook-страницы Службы безопасности Украины исчезли сообщения о разоблачении преступной схемы, организованной одним из вице-премьер-министров страны, позволяющей чиновникам коммунальных предприятий Винницкой области присваивать государственные деньги.

Информация о том, что чиновник Кабмина лоббировал назначение на должности руководителей коммунальных предприятий доверенных лиц, которые в последствии присваивали бюджетные средства, была опубликована в пятницу, 5 июля. Однако впоследствии сообщение исчезло с сайта и Facebook-страницы СБУ.

Между тем, речь шла о том, что назначенные вице-премьером руководители похищали государственные деньги во время выполнения ремонтно-строительных работ на территории области. Они вносили в акты выполненных работ недостоверные данные о стоимости работ и услуг, ценах на материалы и заработной плате работников, фиктивно оформленных на предприятиях.

В Службе безопасности Украины имя вице-премьера не называли. Однако, как сообщала "Страна", но родом из Винницы в правительстве только один вице-премьер Владимир Кистион - один из ближайших соратников премьер-министра Владимира Гройсмана. В это времена когда Гройсман был мэром Винницы, Кистион был у него первым замом.

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