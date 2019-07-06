Исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов представил нового руководителя СБУ во Львовской области. Это произошло во время его рабочей поездки вместе с главой государства во Львов, сообщает УНН.

По словам Баканова, СБУ во Львовской области пока возглавил Александр Бондарук, который "должен стать настоящим Джеймсом Бондом" для того, чтобы выполнить все задания. Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Александра Бондарука начальником управления СБУ во Львовской области.

Как сообщала "Страна", на сайте СБУ появилась необычная биография Баканова.

Также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя СБУ на Донбассе.

Также Зеленский назначил заместителем главы СБУ офицера, уволенного указом Порошенко.