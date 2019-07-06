В воскресенье, 7 июля, в Украине максимальная температура воздуха поднимется до +31 градуса на юге, а уже в начале следующей недели, 8-9 июля, температура воздуха снизится на 3-5 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр .

В ближайшие двое суток в Украине в западных областях ожидаются грозовые дожди, в отдельных районах во время грозы шквалы 15-20 м/с. В Карпатском регионе и в центральных, южных и Полтавской областях местами значительные дожди. На остальной территории без осадков.

Температура ночью 12-19 °, днем 23-30°. В Киеве температура завтра ночью опустится до 13-15°, днем ожидается 26-28°.

Погода на 7 июля Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", ранее синоптик пообещала украинцам несколько королевских дней без сильной жары.

Ранее спасатели и синоптики предупредили украинцев о резком ухудшении погоды в ночь на субботу.