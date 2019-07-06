В США 8-летняя пародистка Ава Мартинес удалила свои аккаунты из соцсетей после угроз, которые стали поступать после ее пародии на сенатора Александрию Окасио-Кортес.

Об этом сообщает Fox News.

Видео девочка заливала на аккаунты с ником Mini AOC, однако из-за негативных комментариев и угроз она была вынуждена удалить свои страницы.

История с пародиями на самую молодую конгрессвумен в истории США началась еще весной. Тогда отчим Авы Сальваторе Шахтер заметил, что внешне его дочь напоминает представительницу Демократической партии, к которой у мужчины, ярого сторонника президента США Трампа, сложилось негативное отношение. Он попросил падчерицу записать пародийный ролик, текст для которого подготовил собственноручно.

Видео разлетелось по сети. Под ником Mini AOC девочка выпускала все новые и новые ролики. Сторонники демократов не были в восторге от их содержания, однако все восхищались талантом юной Авы.

Отрывки из пародий Mini AOC. Видео: YouTube/ Fox Business

3 июля отчим Авы написал в своем Twitter, что все аккаунты Mini AOC были удалены - из-за угроз и давления со стороны последователей демократов. По словам мужчины, комментарии становились все более негативными, личными и пугающими.

"Преследования левых и угрозы смертью зашли слишком далеко для нашей семьи. Нам звонили на наши личные телефонные номера. Для нашей безопасности и безопасности нашего ребенка мы удалили все учетные записи Mini AOC", - написал он.

Напомним, "Страна" писала о том, что известно о самой молодой конгрессвумен в истории США Александрии Оказио-Кортес, которая прошла в Конгресс в 2018 году.

Также мы сообщали о том, что демократы в Конгрессе США решили проверить, как Трамп платит налоги.