В 191-м округе Хмельницкой области за голоса избирателей будут сражаться нардеп и его экс-супруга. ЦИК зарегистрировала кандидатами-самовыдвиженцами Виктора Бондаря и его бывшую супругу Аллу Бондарь. Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на постановление ЦИК от 2 июля.

ЦИК выполнила постановление Верховного суда от 1 июля, которое оставлено без изменений решение Шестого апелляционного административного суда от 28 июня. Иск подавала Алла Бондарь, она обжаловала отказ в регистрации ее кандидатом в нардепы на внеочередных парламентских выборах. Основанием для отказа послужило то, что в автобиографии она не указала предыдущую фамилию Якименко, которую сменила на Бондарь в 2014 году. Этим, по мнению ЦИК, Бондарь не соблюдала статьи 55 Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины".

Шестой апелляционный административный суд пришел к выводу, что решение ЦИК незаконно, поскольку документы, предоставленные истцом, свидетельствуют, что фамилию она изменила в связи с заключением брака в 2007 году.

Коллегия судей пришла к выводу, что неуказание в автобиографии предыдущей фамилии следует считать неточностью, которую можно устранить путем внесения в документ поправок.

Виктор и Алла Бондарь рассматривают вышиванки в Великих Сорочинцах в 2009 году. Фото УНИАН

Народный депутат Виктор Бондарь в последний раз указал Аллу Бондарь в своей электронной декларации за 2015 год. В 2018 году политик засветился на львовском джаз-фесте в компании 26-летней одесситки Инны Анисимовой, с которой он встречается.

В короткой информации о себе кандидат в нардепы Алла Бондарь отметила, что живет в пгт Гостомель Киевской области. В этом же городе живет действующий народный депутат. В предвыборной программе Алла Бондарь отметила, что идет в Верховную Раду, "чтобы поддержать курс президента Украины, работать в коалиции демократических сил и защитить интересы Хмельницкой области". Она выступает за сокращение количества народных депутатов в Верховной Раде Украины до 300 человек и ограничения возможности повторного избрания нардепа два срока подряд.

По неофициальной информации, за выдвижением Аллы Бондарь могут стоять люди из партии "Возрождение".

Виктор Бондарь дважды побеждал на парламентских выборах в 191 избирательном округе. В 2012 году он набрал 25,40%, в 2014 году - 18,61%.

Случай с выдвижением двух Бондарей на одном участке уже обсуждают в соцсетях, вспоминая похожие истории. Так, Анна Ковальчук отметила, что эта самая эталонная из всех историй о "внезапных встречах своих бывших".

Фото: facebook.com/anna.kovalchuk.94

Как сообщала "Страна", ранее избитый экс-мэр Конотопа обвинил в нападении нардепа, который баллотируется с ним по одному округу.

Также "Страна" писала, как в Кривом Роге от "Слуги народа" баллотируются двое родственников Юзика из "Квартала 95".