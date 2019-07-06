После победы США над Англией в полуфинале женского Чемпионата мира по футболу вспыхнул скандал, связанный с капитаном американской сборной Алекс Морган.

Забив победный гол, Морган продемонстрировала характерный жест- будто пьет из чашки, что вызвало ассоциации с чаем, который принято пить в Англии.

Пользователь в соцсети Twitter Moe Berjus предположил, что такое это была отсылка к Бостонскому чаепитию – протестной акции американских колонистов на действия Британского правительства, которое состоялось 16 декабря 1773 года. В результате акции в Бостонской гавани был уничтожен груз с 342 ящиками чая. С этого события началась американская революция и война за независимость с метрополией.

В Федерации футбола США подтвердили, что Морган сделала отсылку к событиям 1773 года. А британские фанаты, в свою очередь, возмутились поведением капитана американской сборной, отмечая, что она проявила неуважение к соперникам.

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