"Бостонский жест" капитана сборной США вызвал скандал на чемпионате мира по женскому футболу
После победы США над Англией в полуфинале женского Чемпионата мира по футболу вспыхнул скандал, связанный с капитаном американской сборной Алекс Морган.
Забив победный гол, Морган продемонстрировала характерный жест- будто пьет из чашки, что вызвало ассоциации с чаем, который принято пить в Англии.
— Drafts 2.0 (@drafts_2) 3 июля 2019 г.
Пользователь в соцсети Twitter Moe Berjus предположил, что такое это была отсылка к Бостонскому чаепитию – протестной акции американских колонистов на действия Британского правительства, которое состоялось 16 декабря 1773 года. В результате акции в Бостонской гавани был уничтожен груз с 342 ящиками чая. С этого события началась американская революция и война за независимость с метрополией.
В Федерации футбола США подтвердили, что Морган сделала отсылку к событиям 1773 года. А британские фанаты, в свою очередь, возмутились поведением капитана американской сборной, отмечая, что она проявила неуважение к соперникам.
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