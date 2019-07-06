В Украине продолжается скандал с пережеребьевкой партий на досрочных выборах в парламент. Жребий бросают для того, чтобы понять - как распределятся названия политсил в избирательном бюллетене.

Позавчера суд постановил провести жеребьевку повторно. Дело в том, что Центризбирком ранее включил в список партию Михаила Саакашвили, не бросив нового жребия - а просто поставив "Рух новых сил" на последнее место. Что абсолютно незаконно.

Однако в ЦИК и "Слуге народа" раскритиковали приговор и заявили, что это может сорвать выборы. Сославшись на уже начавшийся процесс печати бюллетеней и что "процесс запущен". И пообещав обжаловать решение в ближайшие дни.

Как уже вчера разбирала "Страна" - на самом деле никаких угроз выборам новая жеребьевка не несет. А уклоняются от нее власти для того, чтобы партийные проекты Игоря Коломойского могли набрать больше голосов - и оторвать электорат от главного конкурента "Слуги народа" - "Оппозиционной платформы".

С момента решения суда 4 июля скандал оброс новыми подробностями. "Страна" разбирает новые детали этой истории.

Кто ответит за фальстарт с бюллетенями?

Один из главных технических вопросов, поднятых ЦИК в связи с пережеребьевкой - это стартовавший процесс печати бюллетеней.

По данным Центризбиркома, их напечатано уже более семи миллионов - и это именно партийные бюллетени, а не мажоритарные.

Скорость, с которой работает ЦИК, конечно, похвальна. Но здесь комиссия сильно поторопилась. Еще до 8 июля партии и кандидаты имеют право сниматься с выборов. А до 10 июля избирком, согласно своему же календарному плану, может лишать их регистрации.

Таким образом простая логика подсказывает, что до этих чисел начинать печатать бюллетени вообще не нужно - мало ли кто выйдет из предвыборной гонки. Ведь тогда бюллетени придется перепечатывать - а это лишний расход бюджетных средств. Что может легко превратиться в уголовное дело по растрате.

Видимо, поэтому между членами ЦИК после решения суда о пережеребьевке начался конфликт.

Как рассказал "Стране" источник в центризбиркоме, решение о ранней печати бюллетеней приняли два человека - глава ЦИК Татьяна Слипачук и ее заместитель Евгений Радченко.

При этом часть членов ЦИК с этим решением не согласилось.

"Партию "Рух новых сил" Михаила Саакашвили незаконно поставили на последнее место в бюллетене без жеребьевки и, тем не менее, Слипачук и Радченко настояли, чтоб начать печать. И она не остановлена даже несмотря на решение Апелляционного суда, - говорит источник. - Им буквально все говорили, что этим они всех подведут под статью за растрату бюджетных средств. Это же Татьяне Слипачук и полиграфисты сказали. Но она не захотела ничего слушать", - говорит наш собеседник.

Он отметил, что своими глазами не видел распечатанные миллионы бюллетеней со списками партий. И в ЦИК на самом деле точно не знают, что именно уже напечатали - списки партий или же мажоритарщиков по округам.

"Возможно, там списки мажоритарщиков, а возможно и в других количествах. Но Слипачук предписала всем говорить, что распечатали именно бюллетени с партийными списками. Сейчас же у нее истерика. Она не понимает, что теперь делать", - говорит источник.

Тем не менее, бюллетени судя по всему продолжают печатать - даже вопреки решению суда изменить порядок партий.

Так, 4 июля, комментируя решение суда, Татьяна Слипачук заявила, что уже отпечатано более 5 миллионов избирательных бланков. А на следующий день ее заместитель Евгений Радченко заявил, что их уже более 7 миллионов.

То есть либо чиновники просто расходятся в цифрах, либо печать продолжалась уже после вердикта провести новую жеребьевку. Что уже действительно тянет на растрату бюджетных средств.

"На выборах президента в 2019 году ЦИК отдал бюллетени на печать после 7 апреля. То есть менее чем за 14 дней до второго тура выборов 21 апреля. И все успели и отпечатать, и развести по комиссиям. Поэтому времени для печати хватит и сейчас. Конечно, на этих выборах печатают еще бюллетени по выборам и в мажоритарных округах. Но никто не мешает ЦИК до момента завершения судебного разбирательства по новой жеребьевки печатать только бюллетени по выборам в мажоритарных округах. Если же ЦИК печатает сейчас бюллетени по партспискам, достоверно зная о решении суда о пережеребьевки, соответствующие должностные лица ЦИК сознательно совершают уголовное преступление. Их действия можно будет квалифицировать по ч.5 ст.191 УК как растрата, совершенная в особо крупных размерах - лишение свободы от 7 до 12 лет и с конфискацией имущества", - сказал "Стране" источник в силовых структурах.

"Все успеют перепечатать"

Экс-министр юстиции Елена Лукаш, которая является экспертом по избирательному законодательству, рассказала, как на самом деле печатаются бюллетени и успеют ли власти их подготовить к дате выборов - 21 июля.

По ее словам, до выборов нужно будет отпечатать 63 611 464 бюллетеня. Стоимость всего процесса – 282 миллиона гривень.

"То, что сейчас происходит, по моей оценке - исключительно вина ЦИК. Полагаю, что ее большая часть скучает по своим "родителем" – Порошенко, а остальные с болью смотрят как уходит в небытие любимый "НФ" Яценюка. Вот и чудят члены не по-детски, регулярно нарушая закон и права субъектов избирательного процесса, что подтверждается массой судебных решений", - объясняет происходящие процессы Лукаш.

Также она уточнила, что граничный срок печати, как прописано в тендерной документации, установлен датой 21 июля, то есть в день выборов.

"Нам говорят, что бюллетени печатает ГП "Полиграфкомбинат "Украина". По моей информации – это не так. Печатает бюллетени списка Банкнотная фабрика Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины", - уточняет Лукаш.

Также она уточнила, что, несмотря на озвучиваемые цифры от 5 до 8 миллионов напечатанных бюллетеней, по ее данным, их напечатали намного меньше. Также юрист уточняет, что их отгрузка планируется лишь в воскресенье, 7 июля, то есть за две недели за выборов.

По данным Лукаш, перепечатка даже 11% бюллетеней (7 млн из 64) не сорвет выборы: "Если включатся обе фабрики – и Банкнотка НБУ и ПК "Украина" - все успеют перепечатать". В то же время это нанесет ущерб госбюджету: "И отвечать должны члены ЦИК, решившие, что одни субъекты включаются в бюллетень по жеребьевке, а другие – без. Личным имуществом отвечать. Строго в соответствии с законом и даже, возможно, приговором", - пишет Лукаш.

Она также объяснила, почему нужна была новая жеребьевка:

Будет решение Верховного Суда – будет и жеребьевка. Но дело не в этом. В законе черным по белому написано, что "избирательном бюллетене для голосования в общегосударственном округе названия партий размещаются в порядке их номеров, определенных жеребьевкой, которое проводит Центральная избирательная комиссия". Нет вариантов. Нужна была жеребьевка. Понимаете? Обязательно была нужна. И члены ЦИК знали, что идут суды. Те члены ЦИК, которые это проигнорировали, и игнорируют до сих пор – и есть соучастники попыток сорвать выборы".

Фактор Михо

Отдельная история - с невольным виновником всех этих телодвижений: Михаилом Саакашвили.

Все закрутилось после того, как суд в конце июня вернул его партию на выборы. Но из-за того, что "Рух новых сил" включили в список без жребия, начался скандал и с перепечаткой бюллетеней.

На этом фоне интересна предвыборная судьба и самого Михо, который рискует быть выброшенным из списка собственной партии.

Дело в том, что Саакашвили получил украинский паспорт 30 мая 2015 года. То есть последние пять лет он не был гражданином Украины.

С другой стороны - в Украине он проживал с переменным успехом с конца 2013 года, впервые появившись 7 декабря на Евромайдане. То есть даже чуть больше пяти лет. Однако, с февраля 2018 года по май 2019-го, он в Украине отсутствовал.

В общем, ситуация спорная. И сейчас идут попытки снять Михо с выборов.

В субботу, 6 июля, в Шестом апелляционном админсуде рассмотрят иск Партии пенсионеров к ЦИК - о правомерности регистрации экс-президента Грузии кандидатом в депутаты.

Как считают в Партии пенсионеров, Саакашвили беспрерывно не проживал в Украине в течение 5 лет как ее гражданин, что является требованием к кандидату в депутаты.

Однако, это еще не все.

По информации "Страны", в суде истец намерен расширить требования и снять с выборов не только Саакашвили, но и его партию. Что автоматически обнулит необходимость повторной жеребьевки.

То есть - разворачивается нешуточная борьба за то, чтобы любым способом остановить пережеребьевку.

В нынешнем варианте бюллетеней первым номером значится "Оппозиционный блок" - совместный партийный проект Рината Ахметова и Игоря Коломойского, явно непроходной в Раду (подробнее о нем можно прочитать здесь).

Первое место "ОБ" решает для дружественного Владимиру Зеленскому олигарха две последовательные задачи. Первая - переток голосов "Оппозиционной платормы" в пользу "Оппоблока" за счет похожих названий и более выгодного места в бюллетене.

И вторая, вытекающая из первой - так как ОБ не проходит в Раду, то значит все отданные за него голоса "сгорят" и "Опполатформа" получит меньший процент, чем могла бы. Эта задача тем более актуальна для "Слуги народа", так как партия Зеленского в последние недели начала резко терять поддержку на юго-востоке. В первую очередь - за счет своей невнятной позиции по Донбассу и России. При этом, "Оппозиционная платформа" как раз свои проценты наращивает.

Параллельно интригу против пережеребьевки через своих людей в ЦИК ведет и Петр Порошенко. Он заинтересован в том, чтоб максимально усложнить процесс подготовки к выборам, дабы появились затем основания оспорить их легитимность. Не исключено, что именно поэтому и Слипачук (прошла в ЦИК по квоте БПП), и Радченко (квота "Народного фронта") саботируют и затягивают пережеребьевку, чтоб как можно меньше времени осталось для печати бюллетеней.