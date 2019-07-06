В Киеве 6 июля, около 8:00, мужчина прыгнул с Паркового моста, который известен также как Мост влюбленных, на проезжую часть. Тело погибшего оказалось в центре проезжей части. Об этом сообщает "Информатор" с места происшествия.

По данным полиции, погибшему было около 40 лет. Точные причины произошедшего пока неизвестны. На место трагедии прибыла родственница погибшего, которая не смогла прокомментировать ситуацию из-за стрессового состояния.

На месте происшествия работает наряд патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Причины и детали трагедии устанавливаются.

Фото: kiev.informator.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве мужчина прыгнул с моста под мусоровоз и остался без головы.

Также мы сообщали, как в Киеве женщина отметила день рождения, записала видеообращение и выпрыгнула c 14 этажа.

Напомним также, что в Киевской области 14-летняя девочка выпрыгнула из окна 8 этажа.