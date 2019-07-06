Президент Украины Владимир Зеленский решил назначить одного из проигравших кандидатов на пост главы Львовской областной государственной администрации Дениса Шмыгаля на должность главы Ивано-Франковской ОГА.

"Мы видим его главой Ивано-Франковской области… Мы решили, но еще нет указа", - сказал Зеленский в субботу в ходе представления новоназначенного главы Львовской ОГА Маркияна Мальского.

Шмыгаль, 1975 года рождения, львовянин. В январе 2018 года Шмыгаль стал директором Бурштынской ТЭС (ПАО ДТЭК "Западэнерго", принадлежит Ринату Ахметову). До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА, был заместителем начальника ГУ Миндоходов во Львовской области.

Напомним, что 11 июня Зеленский уволил Олега Гончарука с должности главы региона. Уже на следующий день врио руководителя по его же указу стала Мария Савка.

Денис Шмыгаль

Напомним, что 14 июня Зеленский предложил в Facebook три кандидатуры на пост губернатора Львовской области. Одним из них как раз и был Шмыгаль.

Сегодня, 6 июля, Зеленский пребывает в рабочей поездке по западу Украины. Президент посещает Львов, а потом окажется на Закарпатье.