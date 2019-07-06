Нардеп Игорь Мосийчук, о взяточничестве которого в интервью "Стране" рассказал экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин, прокомментировал нашему изданию эти обвинения.

"Конечно, старость не в радость. В таком почтенном возрасте всякое бывает и, в том числе, к сожалению, - провалы в памяти. Вчера с удивлением прочитал интервью экс-генпрокурора Виктора Шокина изданию Страна.ua. Молчать дальше не хочу и не буду! Генпрокурор Шокин, занимая свой пост, стоял у истоков политических репрессий в Украине времен правления президента Порошенко", - заявил Игорь Мосийчук.

По словам Мосийчука, осенью 2015 года громкими политическими расправами стали спецоперации ГПУ и СБУ по его задержанию и аресту в стенах украинского парламента, а также - главы политсовета партии УКРОП Геннадия Корбана у него дома в Днепре.

"Эти спецоперации носили абсолютно постановочно-телевизионный характер, в них было задействовано беспрецедентное количество бойцов спецподразделения ЦСО СБУ "Альфа" и даже военная техника", - считает Мосийчук.

По его словам, заказчиком этих политических репрессий являлся президент Порошенко, а среди исполнителей главенствующую роль играл генпрокурор Шокин. Мосийчук утверждает, что перед экс-генпрокурором была поставлена четкая задача: дискредитировать и запугать национальную оппозицию, которая в о время только зарождалась.

"Катализатором политрепрессий стали массовые протесты украинцев под зданием парламента против попыток Порошенко провести через сам парламент изменения в Конституцию Украины в части особого статуса для Донбасса. Тогда власть устроила под стенами парламента кровавую провокацию, в результате которой погибли четыре бойца Нацгвардии, в тюрьму были брошены ряд общественных активистов и членов ВО "Свобода" и в частности нардеп предыдущего созыва Юрий Сиротюк. Началась фальсификация так называемого дела "Защитников Конституции"", - отметил Игорь Мосийчук.

Упоминая свой арест и обвинения в коррупции, Мосийчук утверждает, что их целью было сделать Радикальную партию и Олега Ляшко лояльными к власти (что, судя по последующим событиям, Порошенко удалось в полной мере - Прим.Ред.). Он добавляет, что Арест Корбана носил такую ​​же цель но по отношению к партии "Укроп", олигарха Игоря Коломойского и телеканала "1+1".

"В день моего незаконного задержания и ареста за несколько часов до спектакля, который устроили в парламенте Шокин и Гройсман по указанию Порошенко, ко мне подошел мой коллега Игорь Котвицкий и предупредил об аресте, который готовился. Друзья предлагали мне покинуть страну, для чего готовы были предоставить чартер. Я отказался! Не убегал от Януковича то тем более не собирался убегать от Порошенко! Я знал, что меня арестуют но не ожидал, что придумают и сфальсифицирует ту галиматью, которую Шокин демонстрировал на экране Рады", - говорит Мосийчук.

Он утверждает, что слова Шокина о его взяточничестве являются ложью, а видео, которое фигурировало при аресте было смонтировано по указанию экс-генпрокурора.

По его словам, незаконность задержания и ареста установлена Верховным судом Украины, так же как несколько дней назад Европейским судом по правам человека установлена ​​незаконность задержания и ареста Геннадия Корбана.

"Я, как и он, не требую от украинского государства никаких финансовых компенсаций, но одновременно хочу наказания тех, на совести кого новейшие политрепрессии... Сейчас Государственное бюро расследований проводит следствие в уголовном производстве в отношении Порошенко, Гройсмана и Шокина по сговору этих высших должностных лиц государства с целью незаконного задержания и ареста народного депутата Украины И.В. Мосийчука. В случае отказа Шокина сотрудничать со следствием придется его стимулировать путем расследования происхождения его доходов и доходов членов его семьи", - заявляет Игорь Мосийчук.