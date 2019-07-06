В пятницу, 5 июля, в Киевской области произошло ДТП с участием фуры DAF и мопеда. В результате происшествия на месте скончалась 70-летняя женщина.

Как пишет подробности "Информатор", авария произошла в селе Хотяновка, которое расположено в Вышгородском районе Киева около 19:20.

По предварительной информации, фура и мопед, за рулем которого находилась женщина, ехали в попутном направлении, в сторону села Новоселки. Во время движения женщина начала обгонять грузовик по правой стороне.

При совершении маневра женщина 1949 года рождения потеряла управление и упала. К сожалению, она залетела под колеса грузовика, который ее переехал. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Фото: kiev.informator.ua

Стоит отметить, что на участке дороги, где произошло ДТП, для проезда в каждом направлении доступно по одной полосе. Также в этом месте закрытый поворот, где обгон категорически запрещен. Что именно произошло, а также полный механизм аварии, будут выяснять правоохранители. На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. На время работы полицейских движение на данном участке дороги было затруднено.

Видео: kiev.informator.ua

В то же время "Стране" стали известны другие детали этой аварии. Пенсионерку звали Мария Ивановна, ей 70 лет было, она всю жизнь работала на базе отдыха "Ласточка" администратором.

Женщина всегда ездила на базу и домой на мопеде. Мопед был относительно новый, она его купила в прошлом году. Мария Ивановна не доехала до дома буквально 200 метров.

Кроме того, по страшному совпадению, много лет назад, недалеко от места этой аварии, ее родного сына, который стоял на автобусной остановке, насмерть сбил мотоциклист.

Напомним, что 2 июля в Николаевской области при столкновении пассажирского и грузового микроавтобусов пострадали 15 человек, один человек погиб. В тот же день под Львовом в результате съезда легкового автомобиля в кювет погибли два человека.