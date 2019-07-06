Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского, нового губернатора он представит 6 июля во Львове. Указ о назначении опубликован на официальном сайте главы государства.

"Назначить Мальского Маркияна Маркияновича главой Львовской областной государственной администрации", - говорится в указе №490/2019 от 5 июля.

В пятницу, 5 июля, президент также пописал указ №489/2019 - об увольнении от временного исполнения обязанностей главы Львовской ОГА Ростислава Замлынского.

Маркиян Мальский. Фото: Depo.ua

Напомним, еще 14 июня президент Украины Владимир Зеленский назвал несколько кандидатур на пост губернатора Львовской области и предложил жителям региона обсудить их. Кроме Мальского, среди них был Денис Шмыгаль и Максим Козицкий.

Также мы писали, что 26 июня Кабинет министров одобрил назначение на должность 8 новых глав областных государственных администраций, которые ранее предложил правительству президент Владимир Зеленский. Речь о главах Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Херсонской и Черкасской ОГА.

"Страна" разбиралась, кого назначает губернаторами Владимир Зеленский. В частности, речь шла о том, что главой Львовской ОГА станет 35-летний адвокат Маркиян Мальский. Он кандидат юридических наук, адвокат, руководитель Западноукраинской ячейки крупной юридической компании Arzinger. Ранее Малський был внештатным советником главы Львовской облгосадминистрации по вопросам внешнеэкономической деятельности. Мальский является автором двух книг на тему разрешения коммерческих споров, а также более 70 публикаций на юридическую тематику.