На борту катамарана, который 5 июля перевернулся около поселка Джубга Краснодарского края РФ в Черном море, в момент ЧП было 55 человек. Об этом пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что на судне было всего 43 пассажира, двое из которых погибли. По уточненным полицией данным, на борту находились 55 человек, 15 из них дети. Иностранцев среди пассажиров не было.

Отметим, что прогулочный катамаран был рассчитан всего на 12 человек. Поэтому, по предварительным данным, перевернулся он именно из-за перегруза.

Правоохранители возбудили дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц. Капитан катамарана задержан.

Напомним, украинцы доплыли из Очакова до Канарских островов на катамаране.

Также мы писали, что в прошлом году в РФ на Волге катамаран столкнулся с баржей.