В субботу, 6 июля, президент Украины Владимир Зеленский побывает с однодневной рабочей поездкой во Львовской и Закарпатской областях. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Во Львове Зеленский встретится с лидерами общественного мнения Львовской области. На Закарпатье президент ознакомится с работой международного автомобильного пункта пропуска "Ужгород".

После этого под председательством Владимира Зеленского состоится совещание по вопросам обустройства пограничной, таможенной и дорожной инфраструктуры. Также в программе поездки - представление новоназначенных глав ОГА Львовской и Закарпатской областей.

Напомним, 5 июля президент Украины Владимир Зеленский побывал в Краматорске и представил там нового главу Донецкой ОГА Кириленко.

Также мы писали, что 15 июня состоялась рабочая поездка Зеленского в Мариуполь.