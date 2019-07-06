Основатель Amazon 54-летний Джефф Безос официально развелся с супругой, 48-летней американской писательницей Маккензи Безос. Об этом пишет Bloomberg.

Постановление о разводе подписал судья округа Кинг в штате Вашингтон в пятницу, 5 июля. Брак Джеффа и Маккензи Безос продлился более 25 лет. У Безосов четверо детей: трое родных сыновей и приемная дочь. План по их воспитанию экс-супруги составили на этой неделе.

В рамках бракоразводного процесса на имя своей экс-супруги Безос переписал порядка 19,7 млн акций Amazon.com Inc. Это 4% всех акций компании, которая в настоящий момент оценивается в $38,3 млрд. Получив их, Маккензи сможет тут же занять 22-е место в рейтинге Bloomberg Billionaires Index, в который входят 500 самых богатых людей мира. Безос при этом сохраняет в компании 12-процентную долю на сумму $114,8 млрд, что позволяет ему оставаться самым богатым человеком в мире.

При этом в мае Маккензи пообещала пожертвовать более половины своего состояния на благотворительность. Безос эту идею впоследствии похвалил.

Фото: Джефф и Маккензи Безос

Напомним, в разводе хозяина Amazon нашли его любовницу и следы ведущие к Трампу.

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