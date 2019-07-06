Экс-генпрокурор Виктор Шокин в интервью "Стране" рассказал подробности покушения на него, которое произошло в ноябре 2015 года. По его словам, существовала реальная угроза его жизни, но тогда его, скорее всего, хотели припугнуть.

"Давайте я расскажу, как все было на самом деле. Точно по времени уже не вспомню - но на часах было 21-21:30, мы с моим помощником находились у меня в кабинете, где проводили рабочее совещание. В этот момент у меня звонит телефон, набирает (министр иностранных дел Павел - Прим. Ред.) Климкин. Говорит: "У вас что, стреляют?..". Я отвечаю, что ничего такого нет, но в это время мой помощник подбегает ко мне, хватает за руку и тащит из кабинета. Говорит, что действительно что-то происходит. Прибежала охрана, затем приехала СБУ - они обнаружили три пулевых отверстия в раме окна кабинета с внешней стороны", - рассказал экс-генпрокурор.

Он добавил, что сразу сказал следователям, что если бы его действительно хотели убить, то наверняка сделали это. "И ликвидировали бы точно не в рабочем кабинете, ведь я хожу по улицам, я обычный человек. Спустя почти четыре года для меня все так же неясно - это было покушение, угроза, предупреждение, профилактика с чьей-то стороны? Но то, что реальная угроза моей жизни существовала - это правда. Такая угроза есть и сейчас, если к этому подходить объективно. А по тем событиям, насколько мне известно, следствие до сих пор идет", - сообщил Виктор Шокин.

Напомним, что ГБР завело дело против Порошенко, Гройсмана и Шокина.

Как сообщала "Страна", Шокин рассказал, как вице-президент США приказал Порошенко его уволить.