Экс-генпрокурору Виктору Шокину с января не продлевают американскую визу, потому что, по его словам, он внесен в "черный список" Госдепа. Об этом он рассказал в интервью "Стране".

По словам Шокина, 8 января 2019 года он обратился в посольство США по вопросу продления визы. В Америке у него проживает дочь и внуки. Поэтому он собрал все необходимые документы, а дочь прислала ему вызов. Далее, по словам Шокина, он действовал в соответствии с установленным порядком: пришел на собеседование к офицеру безопасности. Он сообщил, что претензий к экс-генпрокурору нет, но есть вопрос.

"Офицер спросил у меня: "Вы делали медицинскую операцию в Америке?". Я ответил, что да, такой факт имел место в 2015 году. Сразу уточню - тогда я действительно прилетел в США на обследование. Уже после прибытия обнаружилась срочная необходимость хирургического вмешательства. Я уточнил, какое отношение данная ситуация имеет к моей визе, после чего у меня спросили: "А кто платил за эту операцию?", - рассказал Шокин.

По мнению экс-генпрокурора, это надуманный повод. Кроме того, согласно его официальной декларации (а она есть в открытом доступе), у него наличествовали определенные капиталы, они абсолютно легальны и с них уплачены налоги в Украине. Поэтому оплатить операцию теоретически он мог.

"Паспорт мой полгода лежал в посольстве... Но когда на днях я вновь обратился в посольство, мне прислали бумагу, где лишь говорится - мой вопрос по-прежнему на рассмотрении. При этом, никаких платежек предоставлять уже не требуют", - сообщил Виктор Шокин.

Он отметил, что таким образом бывший вице-президент США Джо Байден препятствует его приезду в США.

"Уверен, что он осознает - если меня пригласят в Сенат, то там я дам показания по сути того, что рассказал вам ранее. Есть и другой нюанс. У меня куча друзей в Америке - одноклассники, приятели и так далее... С их помощью я начал узнавать, в чем причина проволочек с визой по мне. Оказалось, что меня внесли в "черный список" Госдепа. Я попал в перечень лиц, которым не велено давать "зеленый свет". Полагаю, что за этим всем стоит Байден", - рассказал Шокин.

Напомним, адвокат Трампа заявил, что экс-вице-президент США Байден вынудил Киев уволить бывшего главу ГПУ Шокина.

Также мы писали, что Шокин рассказал, как вице-президент США приказал Порошенко его уволить.