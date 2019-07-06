В пятницу, 5 июля, в Днепропетровской области полицейские задержали мужчину, который изнасиловал и убил 14-летнюю девочку. Об этом в Facebook сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, 24-летний ранее дважды судимый мужчина, указал место, где он изнасиловал и убил подростка. В ходе следственных действий правоохранители нашли труп ребенка.

Девочку, по данным Аброськина, полиция разыскивала с 29 июня, но исчезла она еще раньше: родители об этом не сообщали, так как распивали алкоголь.

Фото: Facebook/ Вячеслав Аброськин

Напомним, в Мариуполе дети выследили педофила, который пытался изнасиловать 11-летнюю девочку.

Также мы писали, что 19 июня после недели поисков в Ивановке под Одессой нашли тело пропавшей 11-летней Даши Лукьяненко. Главный подозреваемый - 22-летний Николай Тарасов, который жил недалеко и знал семью ребенка. Он сознался в убийстве.