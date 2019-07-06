Встреча президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа состоится в ближайшем будущем. Об этом сообщил спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер, соответствующее видео опубликовано в Twitter "Голос Америки".

"Мы ждем его визита... Это вопрос ближайшего будущего. Очень важно, чтобы оба президента встретились. Они никогда раньше не встречались, хотя и общались по телефону", - сказал Волкер. Впрочем, точной даты, когда пройдет встреча лидеров США и Украины, еще нет.

По мнению Курта Волкера, Украина должна сыграть роль лидера в Нормандском процессе. Спецпредставитель Госдепа США также отметил, что Штаты, со своей стороны, стремятся дать президенту Зеленскому сигнал, что полностью поддерживают его усилия в проведении реформ в Украине.

Курт Волкер: сигнал Зеленського у вигляді розведення військ "надзвичайно позитивний крок", який привертає увагу до бездіяльності Росії. @SpecRepUkraine сказав, що Україна має відіграти роль лідера у Нормандському процесі, водночас США продовжуватимуть підтримувати її дії. pic.twitter.com/bjJQDCM7Ak — Голоc Амepики (@chastime) 5 июля 2019 г.

Напомним, Зеленский в Канаде рассказал Волкеру, что Россия не хочет мира на Донбассе.

Также мы писали, что Курт Волкер рассказал о своих впечатлениях после встречи с Владимиром Зеленским.