Певица Лолита Милявская, которой ранее СБУ запретило въезжать в Украину на три года из-за посещения аннексированного Крыма, 6 июля выступит в Донецке. В городе ранее появились афиши, сообщающие о бесплатном концерте с участием Лолиты в День семьи, любви и верности.

Вместе с Лолитой в Донецке выступит еще один российский музыкант - Денис Клявер.

В своем Instagram 6 июля певица выложила видео с косметической маской на лице и подписала его: "Всем доброе утро по дороге в Донецк".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Всем доброе утро по дороге в Донецк Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 5 Июл 2019 в 9:14 PDT

День семьи и верности - российский праздник. Его отмечают в День святых Петра и Февронии 8 июля. Его предлагают сделать альтернативой Дню святого Валентина.

Напомним, что ранее Лолита после 9 лет брака объявила о разводе со своим пятым мужем.

Как сообщала "Страна", певица Лолита рассказала о страшном диагнозе, который ей поставили европейские врачи.