За минувшие сутки в зоне проведения ООС на Донбассе противник 28 раз обстреливал украинские позиции, пострадали шестеро украинских военных. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр ООС.

При этом 12 раз было применены запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 и 82 мм. Также огонь велся из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия.

Обстрелы велись в районе населенных пунктов Водяное, Богдановка, Новотроицкое, Николаевка, Широкино, Марьинка, Новоселовка Вторая, Красногоровка, Новогнатовка, Повлопиль Авдеевка; Крымское, Новотошковское, Золотое-4, Майское, Светлодарск.

Два украинских военнослужащих получили ранения, еще четыре - боевые травмирования. По данным штаба ООС, на каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. Разведка сообщила, что двое боевиков были уничтожены и трое ранены.

С начала текущих суток противник два раза обстрелял украинские позиции у н.п. Широкино и Хутор Вильный.

Скриншот: Facebook/ Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Напомним, Зеленский назначил руководителя СБУ на Донбассе.

Также мы писали, что ОБСЕ не может подтвердить разведение сил возле Станице Луганской на Донбассе.