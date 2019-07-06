В пятницу, 5 июля, на юге штата Калифорния в США произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает геологическая служба США.

Магнитуда землетрясения достигла 7,1. Его эпицентр находился в 17 км к северо-востоку от города Риджкрест. По данным Европейского Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился на глубине 10 км.

Это второе землетрясение в этом районе за последние дни. Сейсмическая сеть зафиксировала более 1000 подземных толчков, причем многие из них были слишком малы, чтобы люди чувствовали их.

Напомним, 4 июля Калифорнию сотрясло мощное землетрясение. Его очаг залегал на глубине 8,7 км. За первым толчком последовала серия афтершоков, магнитуда самого сильного из них – 4,5.

Также мы писали, что в Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,2 балла по шкале Рихтера.